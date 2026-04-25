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Atelier assouplissements Studio de Danse Vichy

Atelier assouplissements Studio de Danse Vichy samedi 2 mai 2026.

Lieu : Studio de Danse

Adresse : Boulevard de la mutualité

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 7.7 7.7 Etudiant

Vichy

Atelier assouplissements

Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy Allier

Tarif : 7.7 – 7.7 – EUR

Etudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 13:00:00
fin : 2026-05-02 14:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Atelier Assouplissements
Inscription jusqu’au 25 avril 2026
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Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66  espacedanse.acorps@gmail.com

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English :

Flexibility Workshop
Registration until April 25, 2026

L’événement Atelier assouplissements Vichy a été mis à jour le 2026-04-10 par Vichy Destinations

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