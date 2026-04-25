Atelier assouplissements Studio de Danse Vichy

Vichy

Atelier assouplissements

Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy Allier

Tarif : 7.7 – 7.7 – EUR

Etudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 13:00:00

fin : 2026-05-02 14:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Atelier Assouplissements

Inscription jusqu’au 25 avril 2026

.

Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flexibility Workshop

Registration until April 25, 2026

L’événement Atelier assouplissements Vichy a été mis à jour le 2026-04-10 par Vichy Destinations