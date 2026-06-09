ATELIER ATTRAPE-RÊVES, PAR SARAH Montpellier
ATELIER ATTRAPE-RÊVES, PAR SARAH Montpellier jeudi 25 juin 2026.
Montpellier
ATELIER ATTRAPE-RÊVES, PAR SARAH
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25 2026-06-27
Dans cet atelier, tu apprendras la base du tissage d’un attrape-rêves, et tu pourras confectionner ton propre attrape-rêves aux couleurs de ton choix !
Dans cet atelier, tu apprendras la base du tissage d’un attrape-rêves, et tu pourras confectionner ton propre attrape-rêves aux couleurs de ton choix !
Je te donnerai toutes mes techniques et plein de conseils pour devenir un.e pro
Le matériel est fourni et tu repars avec ta création
Durée 2h. Tarif 30€/personne, matériel inclus
Infos et inscription 07.67.29.07.07 biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English : ATELIER ATTRAPE-RÊVES, PAR SARAH
In this workshop, you’ll learn the basics of dream-catcher weaving, and make your own dream-catcher in the colors of your choice!
L’événement ATELIER ATTRAPE-RÊVES, PAR SARAH Montpellier a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OT MONTPELLIER
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