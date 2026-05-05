Atelier – Au rythme des fêtes populaires, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Atelier – Au rythme des fêtes populaires 4 et 18 août Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T10:00:00+02:00 – 2026-08-18T12:00:00+02:00

Mardi 4 et 18 août

10h : Atelier “Au rythme des fêtes populaires”

Grâce à un blindtest original découvrez les instruments provençaux

avant de composer ensemble le morceau de votre fête.

Durée 2h – À partir de 6 ans – Gratuit sur réservation.

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Autour de l’exposition Fêtes populaires