Atelier : Au secours des livres !, Médiathèque Pierre-Amalric, Albi

Informations pratiques

Atelier : Au secours des livres ! Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Pierre-Amalric Tarn

Gratuit. En continu sur l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les livres ont besoin de vous… Venez participer à leur sauvetage !

La médiathèque invite petits et grands à découvrir les coulisses de la préservation des collections à travers un atelier immersif et participatif. Mettez-vous dans la peau des professionnels du patrimoine et apprenez les gestes essentiels pour sauver des documents endommagés par l’eau.

Cette animation sera également l’occasion de rencontrer celles et ceux qui veillent chaque jour à la conservation des collections et à leur transmission aux générations futures. Une découverte ludique et instructive pour mieux comprendre les enjeux de la sauvegarde du patrimoine écrit.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 Av. Général de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie http://mediatheques.grand-albigeois.fr Inaugurée en 2001, la médiathèque Pierre-Amalric porte le nom d’un ophtalmologiste albigeois passionné de bibliophilie. Implantée au centre-ville d’Albi dans le vallon de Merville, elle est l’héritière des collections de la bibliothèque municipale de Rochegude. Les collections conservées sont estimées à 300 000 volumes environ.

Comme de nombreuses bibliothèques classées, les collections anciennes proviennent des confiscations révolutionnaires qui rassemblent des documents d’origine ecclésiastique.

Grâce au legs de l’amiral Henri-Pascal de Rochegude au milieu du XIXe siècle, ses fonds rares et précieux ont été considérablement enrichis d’ouvrages en occitan, de livres de voyages et de reliures.

D’autres dons, au cours des XIXe et XXe siècles, ont concerné l’histoire locale mais également la littérature, la médecine…

Elle fait partie d’un réseau de 4 médiathèques : celle de Cantepau à Albi, celle de Saint-Juéry et celle de Lescure-d’Albigeois au sein de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Les livres ont besoin de vous…aidez-nous à les sauver ! La médiathèque invite petits et grands à découvrir les coulisses de la préservation des collections. Participez à un atelier immersif pour à et…

© A.L