Atelier avec Anne Letuffe, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Atelier avec Anne Letuffe 21 et 22 novembre Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T16:30:00+01:00

Atelier photo et dessin pour les tout petits.

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.

Atelier photo et dessin pour les tout petits.

© Anne Letuffe