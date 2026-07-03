Informations pratiques

Atelier d’initiation à la méthode scientifique avec la journaliste Hélène Frouard dans le cadre de l’automne de la science.

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Attention cet atelier aura lieu salle Saint-Lambert dans la mairie du 15e

« Ils sifflent, gazouillent, roucoulent et pépient : pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Que se racontent-ils ?

A travers jeux, quiz et petites expériences, la journaliste scientifique Hélène Frouard propose de vous faire découvrir le langage des oiseaux. »

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque.

01 48 28 77 42 ou bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:30:00+02:00

Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet 75015 PARIS

+33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr



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