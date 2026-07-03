Atelier avec Hélène Frouard « Le langage des oiseaux – atelier d’initiation à la méthode scientifique ». Mairie du 15e arrondissement PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Mairie du 15e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Atelier d’initiation à la méthode scientifique avec la journaliste Hélène Frouard dans le cadre de l’automne de la science.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Attention cet atelier aura lieu salle Saint-Lambert dans la mairie du 15e
« Ils sifflent, gazouillent, roucoulent et pépient : pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Que se racontent-ils ?
A travers jeux, quiz et petites expériences, la journaliste scientifique Hélène Frouard propose de vous faire découvrir le langage des oiseaux. »
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque.
01 48 28 77 42 ou bibliotheque.vaugirard@paris.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:30:00+02:00
Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet 75015 PARIS
+33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr
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