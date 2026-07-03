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Atelier avec Hélène Frouard « Le langage des oiseaux – atelier d’initiation à la méthode scientifique ». Mairie du 15e arrondissement PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Mairie du 15e arrondissement · PARIS

Atelier avec Hélène Frouard « Le langage des oiseaux – atelier d’initiation à la méthode scientifique ». Mairie du 15e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Mairie du 15e arrondissement
Adresse
31, rue Peclet
Ville
75015 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque.</p><p>01 48 28 77 42 ou bibliotheque.vaugirard@paris.fr</p>

Atelier d’initiation à la méthode scientifique avec la journaliste Hélène Frouard dans le cadre de l’automne de la science.

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Attention cet atelier aura lieu salle Saint-Lambert dans la mairie du 15e

« Ils sifflent, gazouillent, roucoulent et pépient : pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Que se racontent-ils ?
A travers jeux, quiz et petites expériences, la journaliste scientifique Hélène Frouard propose de vous faire découvrir le langage des oiseaux. »
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit

Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque.

01 48 28 77 42 ou bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:30:00+02:00

Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet  75015 PARIS
+33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr


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