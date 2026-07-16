Atelier avec la conteuse Marie Eve Thiry, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers
mardi 4 août 2026 · Médiathéque de Rambervillers · Rambervillers
Informations pratiques
Atelier avec la conteuse Marie Eve Thiry 4 et 5 août Médiathéque de Rambervillers Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T09:30:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00
Dates : Mardi 4 et Mercredi 5 août 2026
Horaires : De 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
Conditions : Places limitées, sur inscription. La participation aux 2 sessions est obligatoire.
Public : De 8 à 12 ans
Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329654370 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@rambervillers.fr »}]
Atelier avec la conteuse Marie Eve Thiry
Médiathèque de Rambervillers
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