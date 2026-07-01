Pique-nique au foyer le château de la Forges, Château de la Forge, Rambervillers

Informations pratiques

Pique-nique au foyer le château de la Forges Vendredi 17 juillet, 11h00 Château de la Forge Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T11:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T11:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00

Repas tiré du sac. L’après-midi propose une balade ou un atelier pâtisserie selon la météo.

Château de la Forge Château de la Forge rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]

Repas tiré du sac. L’après-midi propose une balade ou un atelier pâtisserie selon la météo.

AFTR