AGENDA · Rambervillers
Pique-nique au foyer le château de la Forges, Château de la Forge, Rambervillers
vendredi 17 juillet 2026 · Château de la Forge · Rambervillers
Informations pratiques
Pique-nique au foyer le château de la Forges Vendredi 17 juillet, 11h00 Château de la Forge Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T11:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T11:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00
Repas tiré du sac. L’après-midi propose une balade ou un atelier pâtisserie selon la météo.
Château de la Forge Château de la Forge rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]
Repas tiré du sac. L’après-midi propose une balade ou un atelier pâtisserie selon la météo.
AFTR
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