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Pique-nique au foyer le château de la Forges, Château de la Forge, Rambervillers

vendredi 17 juillet 2026 · Château de la Forge · Rambervillers

Pique-nique au foyer le château de la Forges, Château de la Forge, Rambervillers

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Château de la Forge
Adresse
Château de la Forge rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

Pique-nique au foyer le château de la Forges Vendredi 17 juillet, 11h00 Château de la Forge Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T11:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T11:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00

Repas tiré du sac. L’après-midi propose une balade ou un atelier pâtisserie selon la météo.

Château de la Forge Château de la Forge rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]
Repas tiré du sac. L’après-midi propose une balade ou un atelier pâtisserie selon la météo.

AFTR

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