Balades de l’été, Places des Promenades, Rambervillers
mercredi 29 juillet 2026 · Places des Promenades · Rambervillers
Informations pratiques
Balades de l’été Mercredi 29 juillet, 13h30 Places des Promenades Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T13:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T13:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:00:00+02:00
Rendez-vous le mercredi 29 juillet pour découvrir le parc du château de la Forge !
Départ à 13h45 du parking des Promenades de Rambervillers.
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Balades de l’été 2026 par l’association Rambervillers Balades et Découvertes !
Rambervillers Balades et Découvertes
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