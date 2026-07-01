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Balades de l’été, Places des Promenades, Rambervillers

mercredi 29 juillet 2026 · Places des Promenades · Rambervillers

Balades de l’été, Places des Promenades, Rambervillers

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Places des Promenades
Adresse
88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Balades de l’été Mercredi 29 juillet, 13h30 Places des Promenades Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T13:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T13:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:00:00+02:00

Rendez-vous le mercredi 29 juillet pour découvrir le parc du château de la Forge !
Départ à 13h45 du parking des Promenades de Rambervillers.

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Balades de l’été 2026 par l’association Rambervillers Balades et Découvertes !

Rambervillers Balades et Découvertes

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