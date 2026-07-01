AGENDA · Rambervillers
Sortie bowling, aftr, Rambervillers
samedi 18 juillet 2026 · aftr · Rambervillers
Informations pratiques
Sortie bowling Samedi 18 juillet, 13h00 aftr Vosges
7 € par enfant / 10 € par adulte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T13:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T13:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00
Date et heure : Samedi 18 juillet. Rendez-vous à 13h15 au Centre Social (arrivée prévue à 14h00).
Lieu : Épinal.
Description : 2 parties de bowling + goûter.
Tarifs : 7 € par enfant / 10 € par adulte.
aftr 1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]
Sortie bowling au 1055 !
AFTR
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