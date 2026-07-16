Atelier créatif, aftr, Rambervillers

Informations pratiques

Atelier créatif Mardi 21 juillet, 14h00 aftr Vosges

2 € par famille ou 1 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Atelier Créatif (Peinture avec les mains et les pieds)

Date et heure : Mardi 21 juillet à 14h00, suivi d’un goûter.

Lieu : Centre Social.

Tarif : 2 € par famille ou 1 € par personne.

aftr 1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]

Atelier Créatif (Peinture avec les mains et les pieds)

AFTR