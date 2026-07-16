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Atelier créatif, aftr, Rambervillers

mardi 21 juillet 2026 · aftr · Rambervillers

Atelier créatif, aftr, Rambervillers

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
aftr
Adresse
1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
2 € par famille ou 1 € par personne

Atelier créatif Mardi 21 juillet, 14h00 aftr Vosges

2 € par famille ou 1 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Atelier Créatif (Peinture avec les mains et les pieds)
Date et heure : Mardi 21 juillet à 14h00, suivi d’un goûter.
Lieu : Centre Social.
Tarif : 2 € par famille ou 1 € par personne.

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Atelier Créatif (Peinture avec les mains et les pieds)

AFTR

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