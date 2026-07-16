AGENDA · Rambervillers
Atelier créatif, aftr, Rambervillers
mardi 21 juillet 2026 · aftr · Rambervillers
Informations pratiques
Atelier créatif Mardi 21 juillet, 14h00 aftr Vosges
2 € par famille ou 1 € par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Atelier Créatif (Peinture avec les mains et les pieds)
Date et heure : Mardi 21 juillet à 14h00, suivi d’un goûter.
Lieu : Centre Social.
Tarif : 2 € par famille ou 1 € par personne.
aftr 1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]
Atelier Créatif (Peinture avec les mains et les pieds)
AFTR
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