Visites jumelées, Musée de la terre, Rambervillers
jeudi 16 juillet 2026 · Musée de la terre · Rambervillers
Informations pratiques
Visites jumelées 16 juillet – 24 septembre, les jeudis Musée de la terre Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00
Tous les jeudis de l’été, visites jumelées entre le musée de la terre et l’atelier des Grès flammés de Marcel Ferry !
Rendez-vous à 14h au musée de la Terre de Rambervillers.
Renseignements au 03 29 65 05 03.
Musée de la terre musée de la terre 88700 rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 65 05 03 »}]
Visites jumelées : musée de la terre et atelier des Grès flammés de Marcel Ferry
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