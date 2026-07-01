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Visites jumelées, Musée de la terre, Rambervillers

jeudi 16 juillet 2026 · Musée de la terre · Rambervillers

Visites jumelées, Musée de la terre, Rambervillers

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Musée de la terre
Adresse
musée de la terre 88700 rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

Visites jumelées 16 juillet – 24 septembre, les jeudis Musée de la terre Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00

Tous les jeudis de l’été, visites jumelées entre le musée de la terre et l’atelier des Grès flammés de Marcel Ferry !
Rendez-vous à 14h au musée de la Terre de Rambervillers.
Renseignements au 03 29 65 05 03.

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Visites jumelées : musée de la terre et atelier des Grès flammés de Marcel Ferry

2c2r

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