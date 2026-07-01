Visites jumelées, Musée de la terre, Rambervillers

Informations pratiques

Visites jumelées 16 juillet – 24 septembre, les jeudis Musée de la terre Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00

Tous les jeudis de l’été, visites jumelées entre le musée de la terre et l’atelier des Grès flammés de Marcel Ferry !

Rendez-vous à 14h au musée de la Terre de Rambervillers.

Renseignements au 03 29 65 05 03.

Musée de la terre musée de la terre 88700 rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 65 05 03 »}]

Visites jumelées : musée de la terre et atelier des Grès flammés de Marcel Ferry

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