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AGENDA · Rambervillers

Démonstration de capoeira, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

lundi 13 juillet 2026 · Stade Lucien Nicolas · Rambervillers

Démonstration de capoeira, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Stade Lucien Nicolas
Adresse
Rue Charles Gratia, Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

Démonstration de capoeira Lundi 13 juillet, 19h00 Stade Lucien Nicolas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T22:00:00+02:00

À l’occasion de la grande soirée du 13 juillet organisée par la ville de Rambervillers au stade Lucien Nicolas, nous aurons l’immense plaisir de vous faire découvrir l’univers vibrant et spectaculaire de la capoeira à travers deux démonstrations exceptionnelles !
Premier passage à 19h15
Second passage à 21h45, juste avant le lancement du feu d’artifice !

Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Démonstration de capoeira le 13 juillet à Rambervillers !

Capoeira Vosges

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