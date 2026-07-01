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Rencontre – Dédicace « Itinéraire d’un enfant du cinéma », Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

vendredi 10 juillet 2026 · Médiathéque de Rambervillers · Rambervillers

Rencontre – Dédicace « Itinéraire d’un enfant du cinéma », Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Médiathéque de Rambervillers
Adresse
Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Rencontre – Dédicace « Itinéraire d’un enfant du cinéma » Vendredi 10 juillet, 19h00 Médiathéque de Rambervillers Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Date : Vendredi 10 juillet 2026
Horaire : À 19H00
Conditions : Sur inscription
Public : À partir de 6 ans

Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329654370 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@rambervillers.fr »}]
Rencontre avec l’auteur-réalisateur Jean-Pascal Voirin, suivie d’une projection.

Médiathèque de Rambervillers

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