Rencontre – Dédicace « Itinéraire d’un enfant du cinéma », Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Rencontre – Dédicace « Itinéraire d’un enfant du cinéma » Vendredi 10 juillet, 19h00 Médiathéque de Rambervillers Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Date : Vendredi 10 juillet 2026

Horaire : À 19H00

Conditions : Sur inscription

Public : À partir de 6 ans

Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329654370 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@rambervillers.fr »}]

Rencontre avec l’auteur-réalisateur Jean-Pascal Voirin, suivie d’une projection.

Médiathèque de Rambervillers