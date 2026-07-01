Rencontre – Dédicace « Itinéraire d’un enfant du cinéma », Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers
vendredi 10 juillet 2026 · Médiathéque de Rambervillers · Rambervillers
Informations pratiques
Rencontre – Dédicace « Itinéraire d’un enfant du cinéma » Vendredi 10 juillet, 19h00 Médiathéque de Rambervillers Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00
Date : Vendredi 10 juillet 2026
Horaire : À 19H00
Conditions : Sur inscription
Public : À partir de 6 ans
Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329654370 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@rambervillers.fr »}]
Rencontre avec l’auteur-réalisateur Jean-Pascal Voirin, suivie d’une projection.
Médiathèque de Rambervillers
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