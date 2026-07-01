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Twirling Bâton, Cosec Marcel Poinsot, Rambervillers

samedi 11 juillet 2026 · Cosec Marcel Poinsot · Rambervillers

Twirling Bâton, Cosec Marcel Poinsot, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Cosec Marcel Poinsot
Adresse
Route de Métendal 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Entrée gratuite

Twirling Bâton Samedi 11 juillet, 17h00 Cosec Marcel Poinsot Vosges

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T21:00:00+02:00

Gala de fin d’année de Twirling Bâton sur le thème du voyage !
Buvette et restauration sur place. Tombola.
Venez applaudir les athlètes le 11 juillet à partir de 17h !
La date de l’événement qui était prévue initialement le 27 juin 2026 à été reportée à la date du 11 juillet en raison de la canicule.
Rendez-vous au COSEC Marcel Poinsot de Rambervillers

Cosec Marcel Poinsot Route de Métendal 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Gala de Fin d’année Twirling Bâton à Rambervillers sur le thème du voyage Gala Fin d’année

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