Twirling Bâton, Cosec Marcel Poinsot, Rambervillers
samedi 11 juillet 2026 · Cosec Marcel Poinsot · Rambervillers
Informations pratiques
Twirling Bâton Samedi 11 juillet, 17h00 Cosec Marcel Poinsot Vosges
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T21:00:00+02:00
Gala de fin d’année de Twirling Bâton sur le thème du voyage !
Buvette et restauration sur place. Tombola.
Venez applaudir les athlètes le 11 juillet à partir de 17h !
La date de l’événement qui était prévue initialement le 27 juin 2026 à été reportée à la date du 11 juillet en raison de la canicule.
Rendez-vous au COSEC Marcel Poinsot de Rambervillers
Cosec Marcel Poinsot Route de Métendal 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Gala de Fin d’année Twirling Bâton à Rambervillers sur le thème du voyage Gala Fin d’année
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