Twirling Bâton, Cosec Marcel Poinsot, Rambervillers

Informations pratiques

Twirling Bâton Samedi 11 juillet, 17h00 Cosec Marcel Poinsot Vosges

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T21:00:00+02:00

Gala de fin d’année de Twirling Bâton sur le thème du voyage !

Buvette et restauration sur place. Tombola.

Venez applaudir les athlètes le 11 juillet à partir de 17h !

La date de l’événement qui était prévue initialement le 27 juin 2026 à été reportée à la date du 11 juillet en raison de la canicule.

Rendez-vous au COSEC Marcel Poinsot de Rambervillers

Cosec Marcel Poinsot Route de Métendal 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Gala de Fin d’année Twirling Bâton à Rambervillers sur le thème du voyage Gala Fin d’année