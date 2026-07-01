AGENDA · Rambervillers
Mini-jeux en famille, aftr, Rambervillers
mercredi 8 juillet 2026 · aftr · Rambervillers
Informations pratiques
Mini-jeux en famille Mercredi 8 juillet, 14h00 aftr Vosges
2€ par famille
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Jeux d’eau ou jeux d’intérieur selon la météo, suivis d’un goûter partagé.
Rendez-vous au centre social de l’AFTR le 8 juillet !
aftr 1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]
Jeux d’eau ou jeux d’intérieur selon la météo, suivis d’un goûter partagé.
AFTR
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