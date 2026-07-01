Soirée années 80, aftr, Rambervillers
vendredi 10 juillet 2026 · aftr · Rambervillers
Informations pratiques
Soirée années 80 Vendredi 10 juillet, 20h00 aftr Vosges
Entrée à 2€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Envie de chanter, de danser sur les tubes des années 80 et de passer une soirée pleine de bonne humeur ?
Le centre social vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale le vendredi 10 juillet à partir de 20h, à la salle polyvalente du centre social !
Entrée à 2 € (avec 1 boisson offerte)
En participant à cette soirée, vous faites aussi une belle action solidaire.
Les bénéfices seront reversés au projet «Vacances en Familles» du centre social.
⚠️Réservation obligatoire au 03.29.65.06.74 avant le 3 juillet à 17h !⚠️
aftr 1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]
Soirée années 80 le 10 juillet à Rambervillers !
AFTR
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