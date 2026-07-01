Animations’ Ado Sportives, Mairie de Rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Animations’ Ado Sportives 15 juillet – 21 août Mairie de Rambervillers Vosges

6 € par semaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T09:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

Cet été, venez bouger avec les semaines Anim’s Ado.

Pour 6 € la semaine, profitez d’une sortie chaque semaine et de nombreuses animations sportives.

Découvertes, sensations et bonne ambiance garantie !

Mairie de Rambervillers 1 Place du 30 septembre,88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.12.07 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@rambervillers.fr »}]

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