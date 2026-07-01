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Animations’ Ado Sportives, Mairie de Rambervillers, Rambervillers

mercredi 15 juillet 2026 · Mairie de Rambervillers · Rambervillers

Animations’ Ado Sportives, Mairie de Rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Mairie de Rambervillers
Adresse
1 Place du 30 septembre,88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
6 € par semaine

Animations’ Ado Sportives 15 juillet – 21 août Mairie de Rambervillers Vosges

6 € par semaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T09:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

Cet été, venez bouger avec les semaines Anim’s Ado.
Pour 6 € la semaine, profitez d’une sortie chaque semaine et de nombreuses animations sportives.
Découvertes, sensations et bonne ambiance garantie !

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