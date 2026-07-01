Fête nationale, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers
lundi 13 juillet 2026 · Stade Lucien Nicolas · Rambervillers
Informations pratiques
Fête nationale 13 et 14 juillet Stade Lucien Nicolas Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-14T10:00:00+02:00 – 2026-07-14T13:00:00+02:00
13 juillet : feu d’artifice au Stade Lucien Nicolas à Rambervillers à partir de 19h jusqu’à 23h
Animation musicale/guinguette, en présence des Associations D-K’danses, Escola de Capoeira et du groupe Rock Band Dana Point
Restauration et buvette sur place par l’association de la pétanque rambuvetaise
14 juillet : Traditionnel défilé des Sapeurs-Pompiers en présence de l’Harmonie communautaire, rendez-vous Place du 30 septembre à partir de 10h. Suivi d’un Apéritif républicain sur réservation, renseignements Mairie de Rambervillers
Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Fête nationale de Rambervillers
Rambervillers
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