Fête nationale, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

Informations pratiques

Fête nationale 13 et 14 juillet Stade Lucien Nicolas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-14T10:00:00+02:00 – 2026-07-14T13:00:00+02:00

13 juillet : feu d’artifice au Stade Lucien Nicolas à Rambervillers à partir de 19h jusqu’à 23h

Animation musicale/guinguette, en présence des Associations D-K’danses, Escola de Capoeira et du groupe Rock Band Dana Point

Restauration et buvette sur place par l’association de la pétanque rambuvetaise

14 juillet : Traditionnel défilé des Sapeurs-Pompiers en présence de l’Harmonie communautaire, rendez-vous Place du 30 septembre à partir de 10h. Suivi d’un Apéritif républicain sur réservation, renseignements Mairie de Rambervillers

Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Fête nationale de Rambervillers

Rambervillers