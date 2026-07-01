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Fête nationale, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

lundi 13 juillet 2026 · Stade Lucien Nicolas · Rambervillers

Fête nationale, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Stade Lucien Nicolas
Adresse
Rue Charles Gratia, Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

Fête nationale 13 et 14 juillet Stade Lucien Nicolas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-14T10:00:00+02:00 – 2026-07-14T13:00:00+02:00

13 juillet : feu d’artifice au Stade Lucien Nicolas à Rambervillers à partir de 19h jusqu’à 23h
Animation musicale/guinguette, en présence des Associations D-K’danses, Escola de Capoeira et du groupe Rock Band Dana Point
Restauration et buvette sur place par l’association de la pétanque rambuvetaise
14 juillet : Traditionnel défilé des Sapeurs-Pompiers en présence de l’Harmonie communautaire, rendez-vous Place du 30 septembre à partir de 10h. Suivi d’un Apéritif républicain sur réservation, renseignements Mairie de Rambervillers

Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Fête nationale de Rambervillers

Rambervillers

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