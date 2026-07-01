Cluedo géant, Maison du Peuple, Rambervillers

Informations pratiques

Cluedo géant Vendredi 24 juillet, 10h00 Maison du Peuple Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Cluedo géant organisé par la Glucoserie à la Maison du Peuple de Rambervillers sur le thème « la Rançon du succès »

Une enquête en immersion dans les années 80, avec la star montante de la pop musique, Bobby Vegas, assassiné juste avant son concert…

Animation gratuite, à partir de 12 ans, et accessible uniquement sur réservation au 03 56 32 11 12

Maison du Peuple 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 56 32 11 12 »}]

Cluedo géant organisé par la Glucoserie à la Maison du Peuple de Rambervillers sur le thème « la Rançon du succès »

Photo de Anastasiia Chaikovska: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/femme-blond-chapeau-portrait-15385898/