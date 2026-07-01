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Cluedo géant, Maison du Peuple, Rambervillers

vendredi 24 juillet 2026 · Maison du Peuple · Rambervillers

Cluedo géant, Maison du Peuple, Rambervillers

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Maison du Peuple
Adresse
2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Cluedo géant Vendredi 24 juillet, 10h00 Maison du Peuple Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Cluedo géant organisé par la Glucoserie à la Maison du Peuple de Rambervillers sur le thème « la Rançon du succès »
Une enquête en immersion dans les années 80, avec la star montante de la pop musique, Bobby Vegas, assassiné juste avant son concert…
Animation gratuite, à partir de 12 ans, et accessible uniquement sur réservation au 03 56 32 11 12

Maison du Peuple 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 56 32 11 12 »}]
Cluedo géant organisé par la Glucoserie à la Maison du Peuple de Rambervillers sur le thème « la Rançon du succès »

Photo de Anastasiia Chaikovska: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/femme-blond-chapeau-portrait-15385898/

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