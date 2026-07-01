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Tournoi de pétanque, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

samedi 1 août 2026 · Stade Lucien Nicolas · Rambervillers

Tournoi de pétanque, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Stade Lucien Nicolas
Adresse
Rue Charles Gratia, Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
10€ par équipe

Tournoi de pétanque Samedi 1 août, 09h30 Stade Lucien Nicolas Vosges

10€ par équipe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T09:30:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T09:30:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00

Rendez-vous le 1er août 2026 au Stade Lucien Nicolas à Rambervillers pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !
Début des parties à 9h30
Doublette
10€ par équipe
1 licencié maximum par équipe
Buvette et restauration sur place tout au long de la journée.
Que vous soyez joueur confirmé ou simple amateur, venez passer un bon moment entre amis ou en famille et partager une belle journée avec le club

Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Tournoi de pétanque le 1er août à Rambervillers

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