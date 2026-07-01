Tournoi de pétanque, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

Informations pratiques

Tournoi de pétanque Samedi 1 août, 09h30 Stade Lucien Nicolas Vosges

10€ par équipe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T09:30:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T09:30:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00

Rendez-vous le 1er août 2026 au Stade Lucien Nicolas à Rambervillers pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !

Début des parties à 9h30

Doublette

10€ par équipe

1 licencié maximum par équipe

Buvette et restauration sur place tout au long de la journée.

Que vous soyez joueur confirmé ou simple amateur, venez passer un bon moment entre amis ou en famille et partager une belle journée avec le club

Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Tournoi de pétanque le 1er août à Rambervillers