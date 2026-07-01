Tournoi de pétanque, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers
samedi 1 août 2026 · Stade Lucien Nicolas · Rambervillers
Informations pratiques
Tournoi de pétanque Samedi 1 août, 09h30 Stade Lucien Nicolas Vosges
10€ par équipe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T09:30:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T09:30:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00
Rendez-vous le 1er août 2026 au Stade Lucien Nicolas à Rambervillers pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !
Début des parties à 9h30
Doublette
10€ par équipe
1 licencié maximum par équipe
Buvette et restauration sur place tout au long de la journée.
Que vous soyez joueur confirmé ou simple amateur, venez passer un bon moment entre amis ou en famille et partager une belle journée avec le club
Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Tournoi de pétanque le 1er août à Rambervillers
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