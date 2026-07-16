AGENDA · Rambervillers
Atelier Tawashi, Librairie Graines de pensées, Rambervillers
samedi 25 juillet 2026 · Librairie Graines de pensées · Rambervillers
Informations pratiques
Atelier Tawashi 25 juillet et 22 août Librairie Graines de pensées Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T14:30:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00
Atelier Tawashi à la librairie Graines de pensées de Rambervillers !
Le 25 juillet et le 22 août à 14h30.
Renseignements au 09 77 44 61 31
Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]
Atelier Tawashi à la librairie Graines de Pensées de Rambervillers !
Graines de pensées
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