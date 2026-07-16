Atelier Tawashi, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Informations pratiques

Atelier Tawashi 25 juillet et 22 août Librairie Graines de pensées Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T14:30:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00

Atelier Tawashi à la librairie Graines de pensées de Rambervillers !

Le 25 juillet et le 22 août à 14h30.

Renseignements au 09 77 44 61 31

Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]

Atelier Tawashi à la librairie Graines de Pensées de Rambervillers !

Graines de pensées