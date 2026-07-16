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Atelier Tawashi, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

samedi 25 juillet 2026 · Librairie Graines de pensées · Rambervillers

Atelier Tawashi, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Librairie Graines de pensées
Adresse
13 rue Carnot 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

Atelier Tawashi 25 juillet et 22 août Librairie Graines de pensées Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T14:30:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00

Atelier Tawashi à la librairie Graines de pensées de Rambervillers !
Le 25 juillet et le 22 août à 14h30.
Renseignements au 09 77 44 61 31

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Atelier Tawashi à la librairie Graines de Pensées de Rambervillers !

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