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Rando Région Rambervillers, place du 30, Rambervillers

dimanche 19 juillet 2026 · place du 30 · Rambervillers

Rando Région Rambervillers, place du 30, Rambervillers

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
place du 30
Adresse
place du 30 septembre
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
gratuit

Rando Région Rambervillers Dimanche 19 juillet, 08h30 place du 30 Vosges

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T08:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T08:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:00:00+02:00

3 parcours vélo : 12, 27 et 40km
Départ place du 30 septembre à 9h, inscription gratuite dès 8h30.
Renseignements au 06 79 67 79 38

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3 parcours vélo

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