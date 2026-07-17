AGENDA · Rambervillers
Rando Région Rambervillers, place du 30, Rambervillers
dimanche 19 juillet 2026 · place du 30 · Rambervillers
Informations pratiques
Rando Région Rambervillers Dimanche 19 juillet, 08h30 place du 30 Vosges
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T08:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T08:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:00:00+02:00
3 parcours vélo : 12, 27 et 40km
Départ place du 30 septembre à 9h, inscription gratuite dès 8h30.
Renseignements au 06 79 67 79 38
place du 30 place du 30 septembre Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 67 79 38 »}]
3 parcours vélo
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