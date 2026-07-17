Rencontre et dédicaces avec Claude Rizza, rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Rencontre et dédicaces avec Claude Rizza Jeudi 6 août, 08h30 rambervillers Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T08:30:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T08:30:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00

Jeudi 6 août 2026, nous avons le plaisir d’accueillir Claude Rizzo à la Maison de la Presse de Rambervillers pour une séance de dédicaces !

De 8h30 à 12h

À cette occasion, venez découvrir son tout nouveau livre « Quand j’étais vieux » son 23ᵉ ouvrage.

❤️ Un roman qui fait sourire malgré les épreuves de la vie.

Que vous soyez déjà lecteur de Claude Rizzo ou simplement curieux de faire une belle découverte, c’est l’occasion idéale d’échanger avec l’auteur, de repartir avec un livre dédicacé et de partager un moment chaleureux autour de la lecture.

Rendez-vous à la Maison de la Presse de Rambervillers

Jeudi 6 août 2026

De 8h30 à 12h

N’hésitez pas à partager cette publication avec vos proches !

Nous vous attendons nombreux pour ce beau moment de convivialité ! ✨

rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Rencontre et dédicaces avec Claude Rizza