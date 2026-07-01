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Cinéma de plein air, rambervillers, Rambervillers

vendredi 7 août 2026 · rambervillers · Rambervillers

Cinéma de plein air, rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
rambervillers
Adresse
rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Cinéma de plein air Vendredi 7 août, 21h00 rambervillers Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

Rendez-vous le vendredi 7 août à la tombée de la nuit pour la projection du film Astérix et Obélix : Mission Cléopatre à Rambervillers !
Entrée gratuite. Place des promenades ou Maison du peuple.

rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Astérix et Obélix Mission Cléopatre en plein air à Rambervillers !

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