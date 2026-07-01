Cinéma de plein air, rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Cinéma de plein air Vendredi 7 août, 21h00 rambervillers Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

Rendez-vous le vendredi 7 août à la tombée de la nuit pour la projection du film Astérix et Obélix : Mission Cléopatre à Rambervillers !

Entrée gratuite. Place des promenades ou Maison du peuple.

rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Astérix et Obélix Mission Cléopatre en plein air à Rambervillers !