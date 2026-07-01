AGENDA · Rambervillers
Cinéma de plein air, rambervillers, Rambervillers
vendredi 7 août 2026 · rambervillers · Rambervillers
Informations pratiques
Cinéma de plein air Vendredi 7 août, 21h00 rambervillers Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00
Rendez-vous le vendredi 7 août à la tombée de la nuit pour la projection du film Astérix et Obélix : Mission Cléopatre à Rambervillers !
Entrée gratuite. Place des promenades ou Maison du peuple.
rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Astérix et Obélix Mission Cléopatre en plein air à Rambervillers !
À voir aussi à Rambervillers (Vosges)
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