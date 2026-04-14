Atelier Baby gym, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes
Atelier Baby gym, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes jeudi 16 avril 2026.
Atelier Baby gym Jeudi 16 avril, 09h30, 10h30 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T10:15:00+02:00
Fin : 2026-04-16T10:30:00+02:00 – 2026-04-16T11:15:00+02:00
Prenez part à un moment ludique à partager avec votre enfant !
Au programme : bouger, grimper, ramper, explorer… grâce à des petits parcours et des jeux adaptés, les tout-petits découvrent leurs capacités en s’amusant, à leur rythme et en toute sécurité.
Deux créneaux sont proposés dans la matinée : de 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15.
Atelier proposé par Delphine Canhoto
Jeudi 16 AVRIL 2026
Maison de Quartier Bellangerais
️ Gratuit
Sur inscription
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299272110 »}]
Prenez part à un moment ludique à partager avec votre enfant ! babygym enfant
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