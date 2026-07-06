Atelier bambous à l’encre de Chine par Orio Ikebe Bibliothèque Andrée Chedid Paris
mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris
Informations pratiques
Artiste d’origine japonaise installée à Paris, Orio Ikebe vous propose un atelier d’initiation à l’encre de Chine. Elle vous initiera à la spécificité de cette technique et montrera ses différences avec la peinture à l’aquarelle. Puis vous pourrez expérimenter cette technique à l’encre sur papier de riz.
Sur inscription obligatoire à partir du 16 septembre, pour adultes
Dans le cadre du temps fort de « L’automne de la science » consacré à la nature comme source d’inspiration, Orio Ikebe vous propose un atelier de peinture à l’encre « sumi » (encre de Chine).
Sur inscription obligatoire à partir du 16 septembre, pour adultes
Le mercredi 30 septembre 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T17:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
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