Atelier bambous à l’encre de Chine par Orio Ikebe Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Artiste d’origine japonaise installée à Paris, Orio Ikebe vous propose un atelier d’initiation à l’encre de Chine. Elle vous initiera à la spécificité de cette technique et montrera ses différences avec la peinture à l’aquarelle. Puis vous pourrez expérimenter cette technique à l’encre sur papier de riz.

Sur inscription obligatoire à partir du 16 septembre, pour adultes

Dans le cadre du temps fort de « L’automne de la science » consacré à la nature comme source d’inspiration, Orio Ikebe vous propose un atelier de peinture à l’encre « sumi » (encre de Chine).

Sur inscription obligatoire à partir du 16 septembre, pour adultes

Le mercredi 30 septembre 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T17:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr



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