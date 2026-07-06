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Atelier bambous à l’encre de Chine par Orio Ikebe Bibliothèque Andrée Chedid Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris

Atelier bambous à l’encre de Chine par Orio Ikebe Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Andrée Chedid
Adresse
36, rue Emeriau
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Artiste d’origine japonaise installée à Paris, Orio Ikebe vous propose un atelier d’initiation à l’encre de Chine. Elle vous initiera à la spécificité de cette technique et montrera ses différences avec la peinture à l’aquarelle. Puis vous pourrez expérimenter cette technique à l’encre sur papier de riz.

Sur inscription obligatoire à partir du 16 septembre, pour adultes

Dans le cadre du temps fort de « L’automne de la science » consacré à la nature comme source d’inspiration, Orio Ikebe vous propose un atelier de peinture à l’encre « sumi » (encre de Chine).
Sur inscription obligatoire à partir du 16 septembre, pour adultes
Le mercredi 30 septembre 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T17:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau  75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr


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