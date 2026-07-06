Atelier bande dessinée Formula Bula Bibliothèque Assia Djebar Paris

Informations pratiques

Dans le cadre du festival Formula Bula, nous accueillons Anne-Sophie Constancien pour un atelier de dessin.

Son thème : Trouve ton personnage et donne-lui une sacrée personnalité!

L’artiste présentera son livre « inventaire des trucs importants» et invitera les participants à travailler sur les expressions du visage d’un personnage de leur invention.

L’atelier aura lieu à la bibliothèque Assia Djebar le samedi 26 septembre à 16h00. Sur inscription auprès des bibliothécaires

Dans le cadre du festival de bande dessinée Formula Bula, Anne-Sophie Constancien nous propose un atelier de dessin autour de son album : » Inventaire des trucs importants » ed. Les Fourmis Rouges.

Le samedi 26 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T16:00:00+02:00_2026-09-26T17:30:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/evenements/formula-bula-le-festival-de-bande-dessinee-115240 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis



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