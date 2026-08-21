Atelier BD | De mémoire de réfugié, Institut du monde arabe, Paris

Informations pratiques

Atelier BD | De mémoire de réfugié Samedi 19 septembre, 14h30 Institut du monde arabe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Atelier BD | De mémoire de réfugié

À partir de 11 ans – 14h30 – RV au rez-de-chaussée, devant le vestiaire des groupes

Comme dans l’album De mémoire de réfugié, qui raconte le combat d’un réfugié palestinien deJordanie déterminé à préserver la mémoire du village dont sa famille a été chassée en 1948, naviguez entre documents et imaginaires pour créer votre propre planche. Atelier animé par Samir Salameh, coauteur de l’album.

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Je réserve

Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France +33140513838 http://www.imarabe.org https://twitter.com/imarabe;https://www.facebook.com/institutdumondearabe/;https://www.instagram.com/institutdumondearabe/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?productId=10229956922209 »}] [{« link »: « https://www.imarabe.org/fr/agenda/ateliers-activites-et-stages/atelier-bd-memoire-refugie »}, {« link »: « https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?productId=10229956922209 »}] Le musée de l’IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu’à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

Atelier BD « De mémoire de réfugié »

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