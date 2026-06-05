Sauvian

ATELIER BIEN ÊTRE MA TROUSSE D’HUILES ESSENTIELLES POUR L’ÉTÉ

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Participez à cet atelier bien-être pour apprendre les bases de l’utilisation des huiles essentielles et repartez avec des conseils pour un été plus naturel !

Préparez l’été en toute sérénité, grâce aux huiles essentielles ! Lors de cet atelier pratique et accessible à tous, vous découvrirez comment composer votre propre trousse d’huiles essentielles pour faire face aux petits désagréments estivaux piqûres d’insecte, coups de soleil, petits bobos, jambes lourdes… Atelier animé par Laurie de Ô bien fée de l’âme . Pour les adultes. Sur inscription. .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

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English : ATELIER BIEN ÊTRE MA TROUSSE D’HUILES ESSENTIELLES POUR L’ÉTÉ

Take part in this wellness workshop to learn the basics of using essential oils and leave with tips for a more natural summer!

L’événement ATELIER BIEN ÊTRE MA TROUSSE D’HUILES ESSENTIELLES POUR L’ÉTÉ Sauvian a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34