CONCERT CARITATIF Sauvian
CONCERT CARITATIF Sauvian dimanche 7 juin 2026.
Sauvian
CONCERT CARITATIF
boulevard Charles de Gaulle Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
La chorale La Saladelle vous donne rendez-vous pour un grand concert caritatif au profit de la Ligue contre le cancer.
Aux côtés des chorales Tempomerols de Pomerols et La Chorale du Cœur de Béziers, La Saladelle, dirigée par Nicolas Coustellier, invitera le public à vivre un après-midi chaleureux et engagé. Tous les dons récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer. .
boulevard Charles de Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 6 91 95 75 68 la.saladelle34@gmail.com
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English : CONCERT CARITATIF
The La Saladelle choir invites you to a major benefit concert for the Ligue contre le cancer.
L’événement CONCERT CARITATIF Sauvian a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34
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