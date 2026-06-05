Sauvian

WORLD CUP DES Z’HÉROS IMPRO

Boulevard Charles de Gaulle Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La troupe des Z’Héros vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du rire et de l’improvisation !

La troupe des Z’Héros vous invite à la grande finale de la World Cup des Z’Héros Impro . Trois équipes, enfants et adultes, s’affronteront dans une ambiance festive et décalée pour offrir un spectacle plein de surprises, d’énergie et de bonne humeur. Cartons rouges, défis improbables et fous rires garantis ! Venez encourager les équipes et partager un moment convivial autour de l’improvisation théâtrale. .

Boulevard Charles de Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 6 68 54 65 86 les.zheros@gmail.com

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English : WORLD CUP DES Z’HÉROS IMPRO

The Z?Héros troupe invites you to an evening of laughter and improvisation!

L’événement WORLD CUP DES Z’HÉROS IMPRO Sauvian a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34