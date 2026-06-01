Atelier bien-être MAUBOURGUET Maubourguet
Atelier bien-être MAUBOURGUET Maubourguet vendredi 19 juin 2026.
Maubourguet
Atelier bien-être
MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-06-19 16:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Un moment pour souffler, se détendre et se reconnecter à soi grâce à des
exercices d’étirements, de relaxation et de bien-être en plein air.
La Maison des familles, c’est quoi ?
Un lieu chaleureux pour se poser, échanger, rencontrer… et souffler, sans se sentir seul.
Ouvert à tous les parents, pour partager des moments avec les enfants ou entre mamans, simplement.
Une question, un doute, besoin d’en parler ? Prenez rendez-vous !
Ici, vous êtes écouté et accompagné, en toute bienveillance, sans jugement.
.
MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 55 97 44 courtechellecommunication@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A moment to breathe, relax and reconnect with yourself through stretching
stretching, relaxation and well-being exercises in the open air.
What is the Maison des familles?
A warm place to relax, exchange ideas, meet new people… and take a breather, without feeling lonely.
Open to all parents, to share moments with their children or simply with other moms.
Do you have a question, a doubt, a need to talk? Just make an appointment!
Here, you’ll be listened to and supported in a caring, non-judgmental way.
L’événement Atelier bien-être Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Maubourguet (Hautes-Pyrénées)
- Pièce de théâtre Le paradis des Artistes Maubourguet 14 juin 2026
- Atelier Créatif MAUBOURGUET Maubourguet 15 juin 2026
- L’heure du conte MAUBOURGUET Maubourguet 17 juin 2026
- Fête de la musique MAUBOURGUET Maubourguet 19 juin 2026
- Gala gymnastique rythmique Salle polyvalente Maubourguet 20 juin 2026