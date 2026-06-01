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Atelier bien-être MAUBOURGUET Maubourguet

Atelier bien-être MAUBOURGUET Maubourguet vendredi 19 juin 2026.

Lieu : MAUBOURGUET

Adresse : 136 Rue des Pyrénées

Ville : 65700 Maubourguet

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Maubourguet

Atelier bien-être

MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-06-19 16:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Un moment pour souffler, se détendre et se reconnecter à soi grâce à des
exercices d’étirements, de relaxation et de bien-être en plein air.

La Maison des familles, c’est quoi ?
Un lieu chaleureux pour se poser, échanger, rencontrer… et souffler, sans se sentir seul.
Ouvert à tous les parents, pour partager des moments avec les enfants ou entre mamans, simplement.
Une question, un doute, besoin d’en parler ? Prenez rendez-vous !
Ici, vous êtes écouté et accompagné, en toute bienveillance, sans jugement.
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MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 55 97 44  courtechellecommunication@gmail.com

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English :

A moment to breathe, relax and reconnect with yourself through stretching
stretching, relaxation and well-being exercises in the open air.

What is the Maison des familles?
A warm place to relax, exchange ideas, meet new people… and take a breather, without feeling lonely.
Open to all parents, to share moments with their children or simply with other moms.
Do you have a question, a doubt, a need to talk? Just make an appointment!
Here, you’ll be listened to and supported in a caring, non-judgmental way.

L’événement Atelier bien-être Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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