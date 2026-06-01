Fête de la musique MAUBOURGUET Maubourguet
Fête de la musique MAUBOURGUET Maubourguet vendredi 19 juin 2026.
Maubourguet
Fête de la musique
MAUBOURGUET Aux arènes Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
À l’occasion de la Fête de la Musique à Maubourguet, le SOM vous invite à partager une soirée conviviale et festive.
Au programme paëlla accompagnée de l’animation musicale de la banda Sans Demi Mesure et du groupe Isis
Repas sur réservation avant le 14 juin.
Tarifs 12 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.
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MAUBOURGUET Aux arènes Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 58 88 77 00 somdanse65@gmail.com
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English :
To celebrate the Fête de la Musique in Maubourguet, the SOM invites you to share a convivial and festive evening.
On the program: paella accompanied by the musical entertainment of the banda Sans Demi Mesure and the group Isis
Reservations required by June 14.
Prices: 12? for adults and 8? for children under 12.
L’événement Fête de la musique Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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