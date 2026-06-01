Fête de la musique MAUBOURGUET Maubourguet

Maubourguet

Fête de la musique

MAUBOURGUET Aux arènes Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la Fête de la Musique à Maubourguet, le SOM vous invite à partager une soirée conviviale et festive.

Au programme paëlla accompagnée de l’animation musicale de la banda Sans Demi Mesure et du groupe Isis

Repas sur réservation avant le 14 juin.

Tarifs 12 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.

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MAUBOURGUET Aux arènes Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 58 88 77 00 somdanse65@gmail.com

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English :

To celebrate the Fête de la Musique in Maubourguet, the SOM invites you to share a convivial and festive evening.

On the program: paella accompanied by the musical entertainment of the banda Sans Demi Mesure and the group Isis

Reservations required by June 14.

Prices: 12? for adults and 8? for children under 12.

L’événement Fête de la musique Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65