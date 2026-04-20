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ATELIER BIEN-ETRE Nébian

ATELIER BIEN-ETRE Nébian

ATELIER BIEN-ETRE Nébian vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Avenue de la République

Ville : 34800 Nébian

Département : Hérault

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif :

Nébian

ATELIER BIEN-ETRE

Avenue de la République Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Un moment tout en douceur auto-massage, cosmétique maison…
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Avenue de la République Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99  roulcontact@terre-contact.com

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L’événement ATELIER BIEN-ETRE Nébian a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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