Nébian

ATELIER BIEN-ETRE

Avenue de la République Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Un moment tout en douceur auto-massage, cosmétique maison…

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Une respiration dans votre quotidien! .

Avenue de la République Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

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English :

A gentle moment: self-massage, homemade cosmetics…

L’événement ATELIER BIEN-ETRE Nébian a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS