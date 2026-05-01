Nébian

COLOR RUN NEBIANAISE

Place Jean Moulin Nébian Hérault

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

En marchant ou en courant, sur 1km ou sur 5km, participez à cette course en couleurs !

La ‘’color run’’, c’est quoi ? Une marche ou une course familiale (au choix) mais EN COULEUR, ouverte aux petits et aux grands.

Tout le long des parcours, des bénévoles arrosent les participants de poudres de couleur. Les mots d’ordre de cette course sont des couleurs, de l’amusement et du plaisir. .

Place Jean Moulin Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 09 37 71 94

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English : COLOR RUN NEBIANAISE

Walk or run, 1km or 5km, take part in this colorful race!

L’événement COLOR RUN NEBIANAISE Nébian a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS