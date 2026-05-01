COLOR RUN NEBIANAISE Nébian
COLOR RUN NEBIANAISE Nébian dimanche 31 mai 2026.
Nébian
COLOR RUN NEBIANAISE
Place Jean Moulin Nébian Hérault
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
En marchant ou en courant, sur 1km ou sur 5km, participez à cette course en couleurs !
La ‘’color run’’, c’est quoi ? Une marche ou une course familiale (au choix) mais EN COULEUR, ouverte aux petits et aux grands.
Tout le long des parcours, des bénévoles arrosent les participants de poudres de couleur. Les mots d’ordre de cette course sont des couleurs, de l’amusement et du plaisir. .
Place Jean Moulin Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 09 37 71 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : COLOR RUN NEBIANAISE
Walk or run, 1km or 5km, take part in this colorful race!
L’événement COLOR RUN NEBIANAISE Nébian a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Nébian (Hérault)
- BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS Nébian 4 mai 2026
- PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian 11 mai 2026
- ATELIER BIEN-ETRE Nébian 22 mai 2026
- JEUX DE SOCIÉTÉ Nébian 22 mai 2026
- DESSINE TA BD ! AVEC NINA SIX Nébian 27 mai 2026