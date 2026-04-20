Nébian

MOI ET LES AUTRES

Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-05 2026-06-08 2026-06-10 2026-06-12 2026-06-15 2026-06-17 2026-06-19 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 2026-06-29

Apprendre à partager et à rencontrer l’autre, permet de bien vivre ensemble. Mais ce n’est pas toujours facile ! La maison d’édition L’École des Loisirs publie des histoires où les héros vivent des aventures qui vous sont familières. Eux aussi apprennent à vivre ensemble. Chaque panneau de l’exposition fait écho à un livre, à consulter sur place.

Apprendre à partager et à rencontrer l’autre, permet de bien vivre ensemble. Mais ce n’est pas toujours facile ! La maison d’édition L’École des Loisirs publie des histoires où les héros vivent des aventures qui vous sont familières. Eux aussi apprennent à vivre ensemble. Chaque panneau de l’exposition fait écho à un livre, à consulter sur place.

Tout public. Gratuit. .

Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

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English :

Learning to share and meet others is the key to living well together. But it’s not always easy! L?École des Loisirs publishes stories in which the heroes live out adventures that are familiar to you. They too are learning to live together. Each panel of the exhibition echoes a book, available for consultation on site.

L’événement MOI ET LES AUTRES Nébian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS