Atelier bien-être rituel du matin, rituel du soir Bourbonne-les-Bains jeudi 9 avril 2026.

Bourbonne-les-Bains

Atelier bien-être rituel du matin, rituel du soir

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-23 2026-04-29 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-27 2026-07-16 2026-07-30

Tout public

Afin de rester dans une bonne énergie et un bon esprit. Animé par Christine Ferat. .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier bien-être rituel du matin, rituel du soir Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains