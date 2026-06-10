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Atelier bijoux en céramique Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes

Atelier bijoux en céramique Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes

Atelier bijoux en céramique Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes jeudi 20 août 2026.

Lieu : Maison de quartier Madeleine champ de mars

Adresse : 22 rue Emile Pehant, 44000 Nantes, 44000 Nantes

Ville : 44262 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Gratuit Atelier gratuit, sur réservation

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit Atelier gratuit, sur réservation Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Lors de cet atelier, vous allez créer vos propre bijoux en céramique !A partir d’un morceau de terre et vos 10 doigts modelez vos bijoux, bagues, pendentifs, boucle d’oreille, pampilles, porte clé ou tout autre petit sujet en céramique :) vous prévoirez les trous pour les accroches des pendentifs/charm’s/pampilles et vous les décorerez avec de la peinture spéciale pour la céramique haute température et des tampons !Tout le matériel est fourni, les cuissons de la terre également.

Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes 44262


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