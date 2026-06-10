Atelier bijoux en céramique Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit Atelier gratuit, sur réservation Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Lors de cet atelier, vous allez créer vos propre bijoux en céramique !A partir d’un morceau de terre et vos 10 doigts modelez vos bijoux, bagues, pendentifs, boucle d’oreille, pampilles, porte clé ou tout autre petit sujet en céramique :) vous prévoirez les trous pour les accroches des pendentifs/charm’s/pampilles et vous les décorerez avec de la peinture spéciale pour la céramique haute température et des tampons !Tout le matériel est fourni, les cuissons de la terre également.

Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes 44262



Afficher la carte du lieu Maison de quartier Madeleine champ de mars et trouvez le meilleur itinéraire

