Atelier bijoux en céramique Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes
Atelier bijoux en céramique Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes jeudi 20 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit Atelier gratuit, sur réservation Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Lors de cet atelier, vous allez créer vos propre bijoux en céramique !A partir d’un morceau de terre et vos 10 doigts modelez vos bijoux, bagues, pendentifs, boucle d’oreille, pampilles, porte clé ou tout autre petit sujet en céramique :) vous prévoirez les trous pour les accroches des pendentifs/charm’s/pampilles et vous les décorerez avec de la peinture spéciale pour la céramique haute température et des tampons !Tout le matériel est fourni, les cuissons de la terre également.
Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes 44262
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