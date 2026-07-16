Atelier bijoux en céramique, Maison de quartier Madeleine champ de mars, Nantes
jeudi 20 août 2026 · Maison de quartier Madeleine champ de mars · Nantes
Informations pratiques
Atelier bijoux en céramique Jeudi 20 août, 10h00 Maison de quartier Madeleine champ de mars Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T12:00:00+02:00
Lors de cet atelier, vous allez créer vos propre bijoux en céramique !
A partir d’un morceau de terre et vos 10 doigts modelez vos bijoux, bagues, pendentifs, boucle d’oreille, pampilles, porte clé ou tout autre petit sujet en céramique :) vous prévoirez les trous pour les accroches des pendentifs/charm’s/pampilles et vous les décorerez avec de la peinture spéciale pour la céramique haute température et des tampons !
Tout le matériel est fourni, les cuissons de la terre également.
Maison de quartier Madeleine champ de mars 22 rue Emile Pehant, 44000 Nantes, 44000 Nantes Nantes 44262 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lea.rousse@gmail.com »}]
Venez partager un moment de création cet été avec deux dates pour s’initier et pratiquer la céramique avec deux techniques de modelage !
léa Rousse
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