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Atelier bijoux en céramique, Maison de quartier Madeleine champ de mars, Nantes

jeudi 20 août 2026 · Maison de quartier Madeleine champ de mars · Nantes

Atelier bijoux en céramique, Maison de quartier Madeleine champ de mars, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Maison de quartier Madeleine champ de mars
Adresse
22 rue Emile Pehant, 44000 Nantes, 44000 Nantes
Ville
44262 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Atelier bijoux en céramique Jeudi 20 août, 10h00 Maison de quartier Madeleine champ de mars Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T12:00:00+02:00

Lors de cet atelier, vous allez créer vos propre bijoux en céramique !
A partir d’un morceau de terre et vos 10 doigts modelez vos bijoux, bagues, pendentifs, boucle d’oreille, pampilles, porte clé ou tout autre petit sujet en céramique :) vous prévoirez les trous pour les accroches des pendentifs/charm’s/pampilles et vous les décorerez avec de la peinture spéciale pour la céramique haute température et des tampons !
Tout le matériel est fourni, les cuissons de la terre également.

Maison de quartier Madeleine champ de mars 22 rue Emile Pehant, 44000 Nantes, 44000 Nantes Nantes 44262 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lea.rousse@gmail.com »}]
Venez partager un moment de création cet été avec deux dates pour s’initier et pratiquer la céramique avec deux techniques de modelage !

léa Rousse

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