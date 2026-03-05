ATELIER BISCUITS ENFANTS Montpellier
ATELIER BISCUITS ENFANTS Montpellier vendredi 24 avril 2026.
ATELIER BISCUITS ENFANTS
1 Rue Valedau Montpellier Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : 2026-04-24
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Passionnément Biscuit propose pour les vacances scolaires des ateliers de confection de biscuits pour les enfants
Prochaine date le 24 avril
18€/personne
à partir de 3 ans
2 créneaux réservation par message ou en boutique durée: 1h30
Périodes de vacances scolaires 1er groupe 10h30 2ème groupe 13h30 .
1 Rue Valedau Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 87 50 25 57
English :
Passionnément Biscuit offers cookie-making workshops for children during the school vacations
Next date: April 24
