ATELIER BISCUITS ENFANTS Montpellier

ATELIER BISCUITS ENFANTS

1 Rue Valedau Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24



2026-04-24

Passionnément Biscuit propose pour les vacances scolaires des ateliers de confection de biscuits pour les enfants

Prochaine date le 24 avril

18€/personne

à partir de 3 ans

2 créneaux réservation par message ou en boutique durée: 1h30

Périodes de vacances scolaires 1er groupe 10h30 2ème groupe 13h30 .

1 Rue Valedau Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 87 50 25 57

English :

Passionnément Biscuit offers cookie-making workshops for children during the school vacations

Next date: April 24

