Atelier Boîte à trésors Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Verlaine Pontiffroy · Metz
Informations pratiques
Metz
Atelier Boîte à trésors
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Tu as peur que tes petits secrets et autres souvenirs disparaissent un jour ? Alors, viens à la médiathèque Verlaine décorer ta boîte à trésors. Des ciseaux pour découper de jolies illustrations piochées dans des magazines, de la colle et une dose d’imagination. Il n’en faut pas plus pour mettre à l’abri ce que tu souhaites conserver… pour toute la vie !
Dès 7 ans, sur inscription. Dans le cadre des Journées européennes du PatrimoineEnfants
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Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
Are you afraid that your little secrets and other memories might disappear one day? Then come to the Verlaine Media Center to decorate your treasure box. Scissors to cut out pretty illustrations from magazines, glue, and a dash of imagination. That’s all it takes to safeguard what you want to keep… for a lifetime!
Ages 7 and up, registration required. As part of European Heritage Days
L’événement Atelier Boîte à trésors Metz a été mis à jour le 2026-07-16 par AGENCE INSPIRE METZ
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