Atelier Boîte à trésors Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Informations pratiques

Metz

Atelier Boîte à trésors

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Tu as peur que tes petits secrets et autres souvenirs disparaissent un jour ? Alors, viens à la médiathèque Verlaine décorer ta boîte à trésors. Des ciseaux pour découper de jolies illustrations piochées dans des magazines, de la colle et une dose d’imagination. Il n’en faut pas plus pour mettre à l’abri ce que tu souhaites conserver… pour toute la vie !

Dès 7 ans, sur inscription. Dans le cadre des Journées européennes du PatrimoineEnfants

0 .

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you afraid that your little secrets and other memories might disappear one day? Then come to the Verlaine Media Center to decorate your treasure box. Scissors to cut out pretty illustrations from magazines, glue, and a dash of imagination. That’s all it takes to safeguard what you want to keep… for a lifetime!

Ages 7 and up, registration required. As part of European Heritage Days

L’événement Atelier Boîte à trésors Metz a été mis à jour le 2026-07-16 par AGENCE INSPIRE METZ