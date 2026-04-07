Bourbonne-les-Bains

Atelier Bol tibétain

Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28

Tout public

Laissez-vous emmenez par les sons et les fréquences des bols tibétain pour un repos total. Animé par Bie Cannaerts. .

Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier Bol tibétain Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains