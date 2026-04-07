Atelier Bol tibétain Bourbonne-les-Bains
Atelier Bol tibétain Bourbonne-les-Bains mardi 7 avril 2026.
Bourbonne-les-Bains
Atelier Bol tibétain
Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28
Tout public
Laissez-vous emmenez par les sons et les fréquences des bols tibétain pour un repos total. Animé par Bie Cannaerts. .
Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Atelier Bol tibétain Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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