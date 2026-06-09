Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER BOUGIE EN POT PAR OLGA Montpellier

ATELIER BOUGIE EN POT PAR OLGA Montpellier vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 48 BIS Rue Roucher

Ville : 34000 Montpellier

Département : Hérault

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 25 25

Montpellier

ATELIER BOUGIE EN POT PAR OLGA

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Atelier bougie en pot, par Olga
Venez plonger dans un univers olfactif et coloré tout en réalisant votre propre bougie.

Durée 2h
Atelier bougie en pot, par Olga
Venez plonger dans un univers olfactif et coloré tout en réalisant votre propre bougie.

Durée 2h
Tarif 25€ petit format
38€ grand format, matériel inclus

Dates
VENDREDI 19/06_16h Atelier bougie en pot (Olga)

Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com   .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07  biivers.fr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER BOUGIE EN POT PAR OLGA

Potted candle workshop, by Olga
Come and immerse yourself in a colorful, olfactory universe as you make your own candle.

Duration: 2 hours

L’événement ATELIER BOUGIE EN POT PAR OLGA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)