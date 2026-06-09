ATELIER BOUGIE EN POT PAR OLGA Montpellier
ATELIER BOUGIE EN POT PAR OLGA Montpellier vendredi 19 juin 2026.
Montpellier
ATELIER BOUGIE EN POT PAR OLGA
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Atelier bougie en pot, par Olga
Venez plonger dans un univers olfactif et coloré tout en réalisant votre propre bougie.
Durée 2h
Atelier bougie en pot, par Olga
Venez plonger dans un univers olfactif et coloré tout en réalisant votre propre bougie.
Durée 2h
Tarif 25€ petit format
38€ grand format, matériel inclus
Dates
VENDREDI 19/06_16h Atelier bougie en pot (Olga)
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIER BOUGIE EN POT PAR OLGA
Potted candle workshop, by Olga
Come and immerse yourself in a colorful, olfactory universe as you make your own candle.
Duration: 2 hours
L’événement ATELIER BOUGIE EN POT PAR OLGA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- EXPOSITION MORPHOSE URBAINE DR SPEED Montpellier 9 juin 2026
- FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES Montpellier 9 juin 2026
- LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT LES ARCHIVES NOTARIALES, Montpellier 9 juin 2026
- ESGAR ANNUAL MEETING Montpellier 9 juin 2026
- ATELIER GRAVURE Montpellier 10 juin 2026