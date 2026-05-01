Atelier bouquets de printemps L’atelier des 4 saisons Berné
Atelier bouquets de printemps L’atelier des 4 saisons Berné samedi 23 mai 2026.
Berné
Atelier bouquets de printemps
L’atelier des 4 saisons 3 Noguello Berné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Balade et cueillette de fleurs au jardin, initiation à l’art du bouquet et réalisation accompagnée. Animé par Élodie Cordier du Pavot Poilu. Pensez à vous inscrire. .
L’atelier des 4 saisons 3 Noguello Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 6 19 25 86 70
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English :
L’événement Atelier bouquets de printemps Berné a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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