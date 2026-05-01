Atelier bouquets de printemps L’atelier des 4 saisons Berné

Berné

Atelier bouquets de printemps

L’atelier des 4 saisons 3 Noguello Berné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Balade et cueillette de fleurs au jardin, initiation à l’art du bouquet et réalisation accompagnée. Animé par Élodie Cordier du Pavot Poilu. Pensez à vous inscrire. .

L’atelier des 4 saisons 3 Noguello Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 6 19 25 86 70

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English :

L’événement Atelier bouquets de printemps Berné a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan