Atelier : bourse au livres, Le Hangar Zéro, Le Havre

Informations pratiques

Atelier : bourse au livres 19 et 20 septembre Le Hangar Zéro Seine-Maritime

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bourse aux livres du Hangar Zéro – édition 2026

À l’occasion des Journées du patrimoine & matrimoine, venez chiner, feuilleter et repartir avec de nouvelles lectures

Les résident·es de la boutique du Hangar Zéro vous proposent une nouvelle grande vente de livres d’occasion !

Au programme :

Des livres pour tous les goûts et tous les âges : jeunesse, romans, cuisine, histoire, géographie…

Des prix tout doux : max 3 € par livre

Un achat solidaire pour soutenir le projet du Hangar Zéro

Faites le plein de lectures pour l’année, dénichez des pépites et partagez un moment convivial autour des livres

Le Hangar vous attend nombreuses et nombreux !

Le Hangar Zéro 37 quai de la Saône, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-Nicolas Seine-Maritime Normandie https://lehangarzero.fr/ Le Hangar Zéro, situé au cœur du Havre, est un espace d’échange, de partage et d’expérimentation dédié à la transition écologique et sociale. Transports en commun

Ligne 3 et 8 départ de la gare du Havre

Vélo et trottinette

Facile d’accès avec pistes cyclables.

Bourse aux livres du Hangar Zéro – édition 2026

©Le Hangar Zéro