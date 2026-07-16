Atelier : bourse au livres, Le Hangar Zéro, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Le Hangar Zéro · Le Havre
Informations pratiques
Atelier : bourse au livres 19 et 20 septembre Le Hangar Zéro Seine-Maritime
Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Bourse aux livres du Hangar Zéro – édition 2026
À l’occasion des Journées du patrimoine & matrimoine, venez chiner, feuilleter et repartir avec de nouvelles lectures
Les résident·es de la boutique du Hangar Zéro vous proposent une nouvelle grande vente de livres d’occasion !
Au programme :
Des livres pour tous les goûts et tous les âges : jeunesse, romans, cuisine, histoire, géographie…
Des prix tout doux : max 3 € par livre
Un achat solidaire pour soutenir le projet du Hangar Zéro
Faites le plein de lectures pour l’année, dénichez des pépites et partagez un moment convivial autour des livres
Le Hangar vous attend nombreuses et nombreux !
Le Hangar Zéro 37 quai de la Saône, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-Nicolas Seine-Maritime Normandie https://lehangarzero.fr/ Le Hangar Zéro, situé au cœur du Havre, est un espace d’échange, de partage et d’expérimentation dédié à la transition écologique et sociale. Transports en commun
Ligne 3 et 8 départ de la gare du Havre
Vélo et trottinette
Facile d’accès avec pistes cyclables.
Bourse aux livres du Hangar Zéro – édition 2026
©Le Hangar Zéro
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