UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine Distillerie de la Seine Le Havre

Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine Distillerie de la Seine Le Havre vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Distillerie de la Seine
Adresse
2 Rue Buffon
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Le Havre

Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine

Distillerie de la Seine 2 Rue Buffon Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-15 2026-09-18

Visite de la distillerie et découverte de la méthode d’élaboration des spiritueux.

Durant cette visite, vous aurez la possibilité de découvrir notre procédé de fabrication ainsi que notre chai de vieillissement. La visite se terminera par une dégustation de nos produits.

Durée 1h30
Réservation obligatoire.   .

Distillerie de la Seine 2 Rue Buffon Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine

L’événement Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)