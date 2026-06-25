Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine Distillerie de la Seine Le Havre
Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine Distillerie de la Seine Le Havre vendredi 10 juillet 2026.
Le Havre
Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine
Distillerie de la Seine 2 Rue Buffon Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-15 2026-09-18
Visite de la distillerie et découverte de la méthode d’élaboration des spiritueux.
Durant cette visite, vous aurez la possibilité de découvrir notre procédé de fabrication ainsi que notre chai de vieillissement. La visite se terminera par une dégustation de nos produits.
Durée 1h30
Réservation obligatoire. .
Distillerie de la Seine 2 Rue Buffon Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
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English : Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine
L’événement Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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