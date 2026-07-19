Atelier bracelet porte-bonheur Hautefort
vendredi 7 août 2026 · Hautefort
Informations pratiques
Hautefort
Atelier bracelet porte-bonheur
Hautefort Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez créer votre bijou élégant en perles blanches orné d’un œil bleu symbole de chance et protection. Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque.
Venez créer votre bijou élégant en perles blanches orné d’un œil bleu symbole de chance et protection. Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque. .
Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 13 32 bibliotheque-hautefort@wanadoo.fr
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English : Atelier bracelet porte-bonheur
Come create your own elegant piece of jewelry made of white beads and adorned with a blue eye—a symbol of good luck and protection. Registration is required at the library.
L’événement Atelier bracelet porte-bonheur Hautefort a été mis à jour le 2026-07-19 par Vézère Périgord Noir
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