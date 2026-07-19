Informations pratiques

Hautefort

Atelier bracelet porte-bonheur

Hautefort Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez créer votre bijou élégant en perles blanches orné d’un œil bleu symbole de chance et protection. Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque.

Venez créer votre bijou élégant en perles blanches orné d’un œil bleu symbole de chance et protection. Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque. .

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 13 32 bibliotheque-hautefort@wanadoo.fr

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English : Atelier bracelet porte-bonheur

Come create your own elegant piece of jewelry made of white beads and adorned with a blue eye—a symbol of good luck and protection. Registration is required at the library.

L’événement Atelier bracelet porte-bonheur Hautefort a été mis à jour le 2026-07-19 par Vézère Périgord Noir