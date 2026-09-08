Atelier bricolage et menuiserie, Atelier solidaire, Rennes
mercredi 9 septembre 2026 · Atelier solidaire · Rennes
Informations pratiques
Atelier bricolage et menuiserie Mercredi 9 septembre, 09h30 Atelier solidaire Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T09:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T09:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00
Dans le cadre de la semaine des portes ouvertes de l’Atelier Solidaire
Envie d’apprendre à bricoler ? De partager vos compétences en menuiserie ? De découvrir une nouvelle discipline ?
Quel que soit votre niveau ou votre pratique, vous êtes bienvenu.es pour participer aux ateliers bois animés par les Compagnons Bâtisseurs !
Le matin, vous pourrez participer à des projets collectifs avec d’autres bénévoles, et l’après-midi vous pourrez travailler sur votre propre projet ou accompagner celleux qui en ont besoin. C’est également le lieu où emprunter du matériel et des outils, gratuitement.
Ces ateliers sont ouverts aux débutant.es, le but et d’apprendre en faisant, dans une démarche collective et conviviale !
Vous pouvez participer seulement à l’atelier du matin ou de l’après-midi, ou les deux. Participation libre et gratuite.
Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez participer aux ateliers bois, collectifs et individuels, à l’Atelier Solidaire de Maurepas !
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