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Atelier bricolage et menuiserie, Atelier solidaire, Rennes

mercredi 9 septembre 2026 · Atelier solidaire · Rennes

Atelier bricolage et menuiserie, Atelier solidaire, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Atelier solidaire
Adresse
3 boulevard Mounier
Ville
35704 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Atelier bricolage et menuiserie Mercredi 9 septembre, 09h30 Atelier solidaire Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T09:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T09:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Dans le cadre de la semaine des portes ouvertes de l’Atelier Solidaire
Envie d’apprendre à bricoler ? De partager vos compétences en menuiserie ? De découvrir une nouvelle discipline ?
Quel que soit votre niveau ou votre pratique, vous êtes bienvenu.es pour participer aux ateliers bois animés par les Compagnons Bâtisseurs !
Le matin, vous pourrez participer à des projets collectifs avec d’autres bénévoles, et l’après-midi vous pourrez travailler sur votre propre projet ou accompagner celleux qui en ont besoin. C’est également le lieu où emprunter du matériel et des outils, gratuitement.
Ces ateliers sont ouverts aux débutant.es, le but et d’apprendre en faisant, dans une démarche collective et conviviale !
Vous pouvez participer seulement à l’atelier du matin ou de l’après-midi, ou les deux. Participation libre et gratuite.

Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez participer aux ateliers bois, collectifs et individuels, à l’Atelier Solidaire de Maurepas !

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