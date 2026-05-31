Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #3, La Maison du Jeu Vidéo, Rennes

Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #3 Samedi 29 août, 14h00 La Maison du Jeu Vidéo Ille-et-Vilaine

Entrée libre selon limite de jauge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Des sessions de tests animés directement par des créateurs et auteurs de jeux vidéo rennais. Ils offriront une perspective directe sur leurs choix de conception, leurs métiers et leurs parcours. Venez découvrir la création locale !

La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Sessions de test et rencontre avec la création vidéoludique locale

La Maison du Jeu Vidéo