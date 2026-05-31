Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #3, La Maison du Jeu Vidéo, Rennes
Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #3, La Maison du Jeu Vidéo, Rennes samedi 29 août 2026.
Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #3 Samedi 29 août, 14h00 La Maison du Jeu Vidéo Ille-et-Vilaine
Entrée libre selon limite de jauge
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Des sessions de tests animés directement par des créateurs et auteurs de jeux vidéo rennais. Ils offriront une perspective directe sur leurs choix de conception, leurs métiers et leurs parcours. Venez découvrir la création locale !
La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Sessions de test et rencontre avec la création vidéoludique locale
La Maison du Jeu Vidéo
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026